L'intervista a Rabiot e l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, sei un mito"
TUTTO mercato WEB
"Milan, sei un mito" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con le parole di Adrien Rabiot in un'intervista esclusiva. Il calciatore si è detto felice di essere in rossonero e sullo scudetto ha detto: "Il Napoli rimane la squadra da battere e il favorito per lo scudetto. Però anche noi lotteremo". E poi sui compagni e l'allenatore ha detto: "Leao alla sua età non ha più tempo da perdere, non deve sprecare il suo immenso potenziale. Modric è un esempio per tutti e Allegri è un vincente come me".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
3 Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile