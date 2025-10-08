L'intervista a Rabiot e l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, sei un mito"

"Milan, sei un mito" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con le parole di Adrien Rabiot in un'intervista esclusiva. Il calciatore si è detto felice di essere in rossonero e sullo scudetto ha detto: "Il Napoli rimane la squadra da battere e il favorito per lo scudetto. Però anche noi lotteremo". E poi sui compagni e l'allenatore ha detto: "Leao alla sua età non ha più tempo da perdere, non deve sprecare il suo immenso potenziale. Modric è un esempio per tutti e Allegri è un vincente come me".