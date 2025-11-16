L'Italia all'esame di Haaland, La Stampa titola: "Tra orgoglio, rivincita e veleni"

L'Italia torna in campo questa sera. A San Siro gli azzurri di Gattuso affronteranno le Norvegia nell'ultimo turno della fase di qualificazione al Mondiale. Una partita che dovrà preparare Donnarumma e compagni al playoff che ci dirà se la nostra Nazionale tornerà a disputare la competizione dopo due edizioni in cui era assente. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa: "L'Italia all'esame di Haaland tra orgoglio, rivincita e veleni".