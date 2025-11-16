L’Italia ha il cuore altrove, La Repubblica: "Gattuso con la Norvegia cerca risposte per i playoff"
L'Italia torna in campo. Questa sera a San Siro gli azzurri affronteranno la Norvegia per l'ultimo turno di qualificazione al Mondiale 2026. Una partita che non ha nulla da dire dal punto di vista della classifica visto che Haaland e compagni sono già sicuri di partecipare alla competizione (per sovvertire il pronostico servirebbe un 9-0 per la Nazionale di Gattuso) mentre Donnarumma e soci dovranno pensare al prossimo playoff. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Repubblica: "L’Italia ha il cuore altrove. Gattuso con la Norvegia cerca risposte per i play-off".
