L'Italia vince 3-1 e si avvicina ai playoff, Il Mattino in prima pagina: "Vai col Ringhio"
"Vai col Ringhio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. L'Italia si è imposta per 3-1 a Tallinn contro l'Estonia compiendo un primo passo verso la conquista dei playoff per i Mondiali. A segno per gli azzurri Kean, Retegui e Pio Esposito mentre la Norvegia, ormai prima incontrastata per via di una differenza reti importantissima, si è imposta 5-0 contro Israele.
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
