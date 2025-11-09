La Juventus frena nel derby, Corriere dello Sport in prima pagina: "Lucio stop"
TUTTO mercato WEB
"Lucio stop". Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Finisce senza reti il derby di Torino con i bianconeri e i granata che non vanno oltre lo 0-0. Un punto a testa per Juve e Toro che proseguono il loro cammino in classifica e aumentano la striscia positiva.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Pronostici
Calcio femminile