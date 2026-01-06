La Juventus va dal Liverpool, La Stampa: "Vertice per il ritorno di Chiesa"
"La Juventus va dal Liverpool. Vertice per il ritorno di Chiesa" scrive La Stampa quest'oggi in prima pagina. Spazio al calciomercato e alle mosse della Vecchia Signora. I bianconeri cercano rinforzi in attacco e puntano sul ritorno di Federico Chiesa, pronto a lasciare il Liverpool per tornare in Serie A.
Incontro tra club con i manager dell’attaccante che apre al ritorno. In difesa sfida a Barcellona e Atletico Madrid per Senesi del Bournemouth. Contatti con i Reds per il ritorno di Fede.
C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula del prestito, e anche il Napoli ha preso informazioni. Il Liverpool, però, in questo momento apre soltanto al trasferimento a titolo definitivo.
