Il Palermo mette a segno il tris. La Nuova Sicilia: “Affondata pure la Sampdoria”

Il Palermo mette a segno il tris. La Nuova Sicilia: "Affondata pure la Sampdoria"
© foto di Federico Serra
Niccolò Righi
Oggi alle 08:28Rassegna stampa
Niccolò Righi

È festa al Barbera per la terza vittoria consecutiva del Palermo, che ieri sera nell’anticipo del sedicesimo turno di Serie B si è imposto per 1-0 sulla Sampdoria e ciò gli ha permesso di portarsi momentaneamente al terzo posto con 29 punti, appena due in meno rispetto alle capolista Monza (impegnato oggi alle 15:00 nel big match col Venezia) e Frosinone (che chiuderà la giornata domani pomeriggio a Pescara alle 17:15).

A decidere la gara la rete realizzata nella prima frazione dal francese Le Douaron. Queste le parole dell’allenatore Filippo Inzaghi nel post match: “Sono contento perché sapevo della forza della Sampdoria. Abbiamo fatto la mezz’ora più bella della stagione. Fatto il gol abbiamo rallentato un attimo. Il colpo di testa di Coda ci ha spaventato. Le partite vanno chiuse perché poi inconsciamente pensi di arrivare a pareggiare una partita.

Diamo continuità, bella risposta, questa è la strada giusta. Avevamo bisogno di questa vittoria. Dobbiamo spingere e non ci manca niente qua. Dobbiamo creare un’identità forte e in B puoi perdere in qualsiasi campo. La fortuna di questa squadra è che molte partite dipenderanmo da noi. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Io ho deciso quattro domeniche fa di non guardare più la classifica, altrimenti vado dietro le chiacchiere. Io voglio costruire qualcosa di bello e unico. Abbiamo cercato di creare un’identità. Sono molto contento e già da Chiavari avevo visto qualcosa di diverso. Ci tenevo stasera a vincere davanti la nostra gente. Avevo timore stasera perché so della forza della Sampdoria che si salverà tranquillamente. La prima mezz’ora dovevamo fare più gol"

