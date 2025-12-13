Roma e Lazio, intrigo attaccanti. Corriere Roma: "Dybala resta indietro. Taty: svolta o addio"

"Dybala resta indietro. Taty: svolta o addio" scrive il Corriere Roma in prima pagina. "Gasp va avanti, Dybala resta indietro". La Roma senza Dybala non fa più notizia. L'esclusione di Glasgow, prettamente tecnica, ha messo in evidenza la centralità persa dall'argentino, che oggi è un'alternativa sia nel ruolo di centravanti sia in quello di trequartista di destra.

Difficile immaginarlo in campo lunedì contro il Como: sarebbe la quarta panchina consecutiva. Ora sta a lui rincorrere, dentro un reparto offensivo che nel mercato di gennaio rischia di cambiare molti interpreti.

Stessi dilemmi in casa Lazio. "Castellanos, o c'è la svolta o c'è il mercato". La Lazio cerca contro il Parma un successo che la avvicini alla zona Europa. Nuova fiducia a Castellanos dal 1': per il Taty solo 4 in 43 gare con Sarri in panchina. E la sua posizione è in bilico sul mercato.