L'Atalanta stasera ospita il Cagliari, L'Eco di Bergamo: "Obiettivo 3 punti per Palladino"
TUTTO mercato WEB
"L'Atalanta stasera ospita il Cagliari. Obiettivo 3 punti per Palladino" scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina. La Dea, dopo il successo in Champions League contro il Chelsea di Maresca, si rituffa sul campionato ed è attesa da una sfida ostica contro il Cagliari di Pisacane, che ha sconfitto la Roma nell'ultimo turno di campionato.
Stasera alle 20.45 il match alla New Balance Arena con Palladino che andrà alla caccia dei 3 punti per risalire la classifica, sulla spinta della vittoria in campo europeo contro i Blues.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile