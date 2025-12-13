Al Tardini arriva la Lazio e la Gazzetta di Parma annuncia: “Cuesta non si vuole fermare”
TUTTO mercato WEB
Dopo la vittoria di una settimana fa all’Arena Garibaldi contro il Pisa, il Parma è pronto a dare continuità di risultati e alle 18:00 scenderà sul terreno di gioco del Tardini per affrontare la Lazio, match valido per la quindicesima giornata di Serie A.
Il rientro di Troilo potrebbe spingere il tecnico spagnolo Carlos Cuesta ha ritornare al 3-5-2, con l’argentino al centro della difesa supportato da Valenti e Delprato.
Il dubbio principale di formazione riguarda l’attacco. Se da una parte Mateo Pellegrino è intoccabile, dall’altra si giocano un posto da titolare in tre: Cutrone, Ondrejka e Benedyczak, quest’ultimo in vantaggio dopo le prove incoraggianti e, soprattutto, le due reti messe a segno contro Bologna in Coppa Italia e Pisa.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
2 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta
Serie C
Pronostici
Calcio femminile