Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Roma scappa in testa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gasp Premier"

La Roma scappa in testa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gasp Premier"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Gasp Premier". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla Roma e sulla vittoria conquistata in casa della Cremonese. I giallorossi si sono imposti per 1-3 in casa della Cremonese, punita dalla rete di Soulé nel primo tempo e poi dalle marcature di Wesley e Ferguson nella ripresa. Un successo importantissimo per i capitolini, tornati da soli in testa dopo dieci anni.

La Roma si è presa il primato anche per via del ko dell'Inter, sconfitto dal Milan nel derby. Una vittoria pesantissima quella ottenuta dai rossoneri, premiati dalla rete firmata nella ripresa da Pulisic. Il Diavolo quindi si è portato a quota 25, a -2 dal primo posto proprio come il Napoli, che sabato ha battuto l'Atalanta sempre sul punteggio di 3-1. Resta a con 24 punti invece l'Inter, agganciato anche dal Bologna.

CHAMPIONS LEAGUE - In primo piano anche gli impegni di Champions League che da domani coinvolgeranno anche le squadre italiane. Trasferta ostica per la Juventus, che dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona domani farà visita ai norvegesi del Bodo-Glimt. Impegno interno invece per il Napoli di Antonio Conte, reduce dal pari contro l'Eintracht Francoforte e impegnato nella sfida in programma al Maradona contro il Qarabag.

Articoli correlati
Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"... Pulisic segna, Maignan para un rigore. QS in prima: "Derby ad Allegri, Milan in orbita"
Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza... Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza fine"
L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"... L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
Altre notizie Rassegna stampa
Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza... Battuta anche la Cremonese. Il Romanista in prima pagina sui giallorossi: "Senza fine"
L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"... L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La... Rilancio azzurro con i cambi di Conte. Il Mattino in prima pagina sul Napoli: "La svolta"
Pulisic-Maignan: sogno Milan. Corriere della Sera in prima: "Inter sprecona e sfortunata"... Pulisic-Maignan: sogno Milan. Corriere della Sera in prima: "Inter sprecona e sfortunata"
Il derby è del Milan. Tuttosport in apertura: "Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter"... Il derby è del Milan. Tuttosport in apertura: "Pulisic e Maignan al Max, ciao Inter"
La Roma scappa in testa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gasp Premier" La Roma scappa in testa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gasp Premier"
Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio... Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio Milan"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 24 novembre Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 24 novembre
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
2 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Chivu dopo il derby: "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco"
5 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.1 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.2 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.3 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.4 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.5 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
Immagine top news n.6 Roma prima da sola! Il Milan sorpassa l'Inter dopo il derby: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.7 Milano è rossonera: Pulisic segna, Calhanoglu no. Il derby della Madonnina finisce 0-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli rilancia Fagioli in una vecchia veste: alcuni numeri lo premiano
Immagine news Serie A n.3 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine news Serie A n.5 Juventus, sorpresa Kostic, ma i nuovi deludono: Spalletti cerca risposte
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.4 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.5 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Immagine news Serie C n.5 Bra, il ds Menicucci: "A gennaio mercato importante. Non siamo una comparsa in Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Potenza, De Giorgio: "Pari importante ottenuto in uno stadio da serie A"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.2 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…