La Roma scappa in testa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gasp Premier"

"Gasp Premier". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla Roma e sulla vittoria conquistata in casa della Cremonese. I giallorossi si sono imposti per 1-3 in casa della Cremonese, punita dalla rete di Soulé nel primo tempo e poi dalle marcature di Wesley e Ferguson nella ripresa. Un successo importantissimo per i capitolini, tornati da soli in testa dopo dieci anni.

La Roma si è presa il primato anche per via del ko dell'Inter, sconfitto dal Milan nel derby. Una vittoria pesantissima quella ottenuta dai rossoneri, premiati dalla rete firmata nella ripresa da Pulisic. Il Diavolo quindi si è portato a quota 25, a -2 dal primo posto proprio come il Napoli, che sabato ha battuto l'Atalanta sempre sul punteggio di 3-1. Resta a con 24 punti invece l'Inter, agganciato anche dal Bologna.

CHAMPIONS LEAGUE - In primo piano anche gli impegni di Champions League che da domani coinvolgeranno anche le squadre italiane. Trasferta ostica per la Juventus, che dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona domani farà visita ai norvegesi del Bodo-Glimt. Impegno interno invece per il Napoli di Antonio Conte, reduce dal pari contro l'Eintracht Francoforte e impegnato nella sfida in programma al Maradona contro il Qarabag.