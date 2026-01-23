La scelta di Chivu. Il Corriere dello Sport in prima pagina sull'Inter: "Perisic, ora sì"

"Perisic, ora sì". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle mosse di mercato dell'Inter. I nerazzurri stanno cercando l'accordo con il PSV Eindhoven per Ivan Perisic, pronto a tornare in Italia. L'affare potrebbe sbloccarsi se gli olandesi dovessero uscire dalla Champions, visto che l'Inter è a caccia di un esterno per Chivu. Intanto stasera i nerazurri torneranno in campo, visto che alle 20.45 sfideranno il Pisa nel ventiduesimo turno di campionato.

ROMA - In primo piano anche la Roma, reduce da un successo pesantissimo nel settimo turno di Europa League. I giallorossi infatti sono riusciti a battere 2-0 lo Stoccarda, portandosi fino al sesto posto a quota 15 grazie alla doppietta di Pisilli. La Roma è già certa di un posto ai play-off ma punta con forza a difendere una tra le prime otto posizioni e volare direttamente agli ottavi.

BOLOGNA - Spazio dedicato anche al Bologna, che ha celebrato la qualificazione ai play-off della seconda fase di Europa League. I felsinei hanno firmato una grande rimonta al Dall'Ara, passando dallo 0-2 al 2-2 contro il Celtic grazie alle reti di Dallinga e Rowe. Bologna che quindi sale a quota 12 in classifica e che chiuderà la prima fase contro il Maccabi Tel Aviv.