Lazio a Lecce nel caos, Corriere di Roma: "Sarri deluso dal mercato: il futuro è in bilico"

"Lazio a Lecce nel caos. Sarri deluso dal mercato: il futuro è in bilico" scrive il Corriere di Roma in edicola quest'oggi. La Lazio gioca stasera a Lecce, ma la testa del mondo biancoceleste non è al campo. Tiene banco il mercato, con le tante cessioni operate dal club che hanno spiazzato anche Sarri.

L'ultimo caso, quello di Alessio Romagnoli (che oggi va in campo, poi andrà all'Al Sadd), alimenta i dubbi sul futuro dello stesso allenatore, non più sicuro della permanenza a fine stagione.

In prima pagina spazio anche alla Roma, attesa domenica dal big match con il Milan: "Il Milan è un'occasione. Gasperini e i giocatori vogliono un big match".

Domani sera all'Olimpico contro il Milan di Allegri: per la Roma è la chance di vincere uno scontro diretto al vertice. Ed è una chance che arriva nel momento migliore: la vittoria con lo Stoccarda ha aggiunto ancora più convinzione. C'è l'ipotesi Cristante trequartista con Dybala-Malen in avanti. Mercato: per l'esterno offensivo torna di moda il nome di El Mala del Colonia.