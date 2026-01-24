Lazio, anche Romagnoli ai saluti. La Repubblica Roma: "E i tifosi scioperano"

"Lazio, via Romagnoli. E i tifosi scioperano" scrive La Repubblica Roma in prima pagina quest'oggi. Divampa la protesta dei gruppi di tifo organizzato della Lazio, che hanno chiesto ai tifosi di disertare l’Olimpico in occasione di Lazio-Genoa, così da mandare un segnale forte alla società.

La Lazio a Lecce in un clima tutt'altro che sereno. Il capitano Alessio Romagnoli è stato convocato e sarà a disposizione di Sarri ma ha già le valigie in mano perché lo aspettano i qatarioti dell'Al-Sadd, club allenato da Roberto Mancini.