Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Lazio senza tifosi ma con Flaminia. Roma per la vetta": il titolo sulle romane de Il Messaggero

"Lazio senza tifosi ma con Flaminia. Roma per la vetta": il titolo sulle romane de Il MessaggeroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 07:38Rassegna stampa
Andrea Piras

La Lazio torna in campo questa sera all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri sfiderà il Lecce fra le mura amiche per cercare punti necessari a migliorare la propria classifica. Novità l'aquila Flaminia che volerà sullo stadio prima della partita come fece in passato Olimpia. Alle 15 invece sarà la volta della Roma di Gasperini affrontare allo "Zini" di Cremona la Cremonese. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio senza tifosi ma con Flaminia. Roma per la vetta".

Articoli correlati
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia... Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Altre notizie Rassegna stampa
Ko 3-1 a Napoli, L'Eco di Bergamo apre: "Falsa partenza per l'Atalanta di Palladino"... Ko 3-1 a Napoli, L'Eco di Bergamo apre: "Falsa partenza per l'Atalanta di Palladino"
Vittoria per 0-2 a Padova, Il Gazzettino recita: "Il Venezia vola nel derby della... Vittoria per 0-2 a Padova, Il Gazzettino recita: "Il Venezia vola nel derby della B"
1-1 fra Fiorentina e Juve, Corriere Fiorentino: "Cuore viola, Signora fermata al... 1-1 fra Fiorentina e Juve, Corriere Fiorentino: "Cuore viola, Signora fermata al Franchi"
Roma per difendere il primato, Il Romanista titola così stamattina: "CremOra" Roma per difendere il primato, Il Romanista titola così stamattina: "CremOra"
3-1 all'Atalanta, Corriere del Mezzogiorno: "Ritmo, lucidità e ferocia. Il Napoli... 3-1 all'Atalanta, Corriere del Mezzogiorno: "Ritmo, lucidità e ferocia. Il Napoli è vivo. Altroché"
Stasera il derby Inter-Milan, QS in prima pagina: "Vale un pezzo di scudetto" Stasera il derby Inter-Milan, QS in prima pagina: "Vale un pezzo di scudetto"
Cagliari, pari col Genoa. L'Unione Sarda in prima pagina: "Non bastano tre gol" Cagliari, pari col Genoa. L'Unione Sarda in prima pagina: "Non bastano tre gol"
Il Bologna vince a Udine, Il Resto del Carlino: "Aggancia il secondo posto" Il Bologna vince a Udine, Il Resto del Carlino: "Aggancia il secondo posto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
5 Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.1 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.2 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.4 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.5 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Immagine top news n.7 Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese conferma i suoi difetti: contro il Bologna altri tre gol regalati
Immagine news Serie A n.2 Roma, si ferma anche Hermoso: chi in difesa contro la Cremonese?
Immagine news Serie A n.3 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine news Serie A n.4 Per Fabregas c'è un Senegal incomodo: a Como è scoppiato il caso Diao
Immagine news Serie A n.5 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine news Serie A n.6 Juventus, troppe ingenuità: il pari è l’ennesima occasione mancata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Immagine news Serie B n.2 Modena-Sudtirol, sfida tra squadre con obiettivi opposti al Braglia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Mantova-Spezia: scontro diretto infuocato per la salvezza
Immagine news Serie B n.4 Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Ci siamo consegnati al Frosinone. Troppi errori nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Orgoglioso, gap evidente con il Venezia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.3 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.5 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.6 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…