Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 30 gennaio

È il calcio l'argomento di spicco delle prime pagine dei principali giornali sportivi in edicola oggi, venerdì 30 gennaio. A pochi giorni dal gong che segnerà la fine del mercato di gennaio si parla tanto delle ultime trattative: l'Inter si tuffa su Norton-Cuffy viste le difficoltà per Perisic e Diaby, mentre la Juventus va a caccia di un nuovo attaccante tra Kolo Muani e Zirkzee. Spazio però anche alle altre notizie di campo e agli approfondimenti, come il ritorno dall'infortunio di Dumfries che si avvicina al rientro e l'intervista di Saelemaekers che racconta Allegri e il Milan, al lavoro per i rinnovi di Pulisic e Modric.

Da non dimenticare anche le coppe europee, con Roma e Bologna che ieri (dopo il pareggio con il Panathinaikos e la vittoria con il Maccabi Tel Aviv) hanno conquistato rispettivamente l'ottavo e il decimo posto della League Phase: i giallorossi vanno direttamente agli ottavi, mentre i rossoblu approdano ai playoff. Stessa sorte che è toccata a Inter, Juventus e Atalanta in Champions League: oggi, a partire dalle ore 12, a Nyon andranno in scena i due sorteggi degli spareggi per la fase a eliminazione diretta delle due competizioni.