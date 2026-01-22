Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 22 gennaio
La vittoria della Juventus nel penultimo turno della League Phase contro il Benfica di Mourinho è uno degli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, giovedì 22 giugno, e che vi proponiamo in calce. Spalletti batte Mou con un 2-0 importante firmato da Thuram e McKennie e resta in corsa per la qualificazione diretta, in attesa dell'ultimo turno a Monaco.
Sconfitta netta invece in casa per l'Atalanta. Dopo essere passata in vantaggio con il gol di Scamacca nel primo tempo, la Dea si è arresa nel secondo tempo contro l'Athletic Club perdendo 2-3. Guruzeta, Serrano e Navarro hanno firmato il tris dei baschi in casa della Dea (inutile poi il gol di Krstovic nel finale) che resta a quota 13 punti comunque nel gruppone che spera in un posto nelle prime 8 ma ha sprecato una grande chance.
Spazio anche al calciomercato con le mosse delle big in particolare. La Juventus, come dichiarato da Giorgio Chiellini, cerca un attaccante. Il Napoli deve chiudere un mercato a saldo zero e lavora sulle cessioni con Noa Lang sempre più vicino al Galatasaray.
