Serataccia europea, L'Eco di Bergamo stamani: "Atalanta travolta dal Bayern"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, ma stavolta per motivi non certo lusinghieri. Ecco il titolo proposto dal quotidiano: "Atalanta travolta dal Bayern". Nerazzurri sconfitti con il punteggio tennistico di 1-6, dalla squadra probabilmente più forte d'Europa in questo momento. Pubblico da applausi: ha sostenuto la squadra dall'inizio alla fine.
Palladino nel post gara: "Non era il risultato che volevamo. Affrontavamo una squadra forte e stasera dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire".
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l'opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l'importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Yildiz: "Volontà di tenerlo anche se non è un fuoriclasse"
