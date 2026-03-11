Serataccia europea, L'Eco di Bergamo stamani: "Atalanta travolta dal Bayern"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, ma stavolta per motivi non certo lusinghieri. Ecco il titolo proposto dal quotidiano: "Atalanta travolta dal Bayern". Nerazzurri sconfitti con il punteggio tennistico di 1-6, dalla squadra probabilmente più forte d'Europa in questo momento. Pubblico da applausi: ha sostenuto la squadra dall'inizio alla fine.

Palladino nel post gara: "Non era il risultato che volevamo. Affrontavamo una squadra forte e stasera dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire".