Gasperini, dal Bologna al Bologna. Il Romanista in prima pagina: "I 200 passi"
Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista ha deciso di titolare in questo modo: "I 200 passi". Era il 23 agosto, quando Gasperini debuttò sulla panchina della Roma contro il Bologna: duecento giorni dopo, l'attacco è totalmente cambiato (fondamentale soprattutto l'arrivo di Malen). Resta invece invariato l'obiettivo: vincere per continuare a sognare.
Sempre in prima pagina, in taglio basso si parla delle possibili scelte del Gasp domani in Europa League contro i felsinei: "Soulé ancora out". Matias lavora a parte. Formazione iniziale da schierare: ipotesi Zaragoza con Malen.
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
