Il Bayern schiaccia l'Atalanta, Il Giorno titola: "Sei siluri e la Dea affonda"

Sconfitta pesante e storica per l'Atalanta, battuta con un 6-1 senza storia dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla New Balance Arena è dominio dell'armata bavarese, che incassa il gol della bandiera di Pasalic solo nei minuti di recupero: "Bayern, 6 siluri e la Dea affonda. Champions amara per le italiane - titola oggi Il Giorno in prima pagina -. L'Atalanta travolta in casa all'andata".

"Non era il risultato che volevamo - ha ammesso ieri il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino in conferenza stampa -. Affrontavamo una squadra forte e stasera dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire. Quando affronti squadre come queste ti fanno crescere. Il Bayern è stato superiore, ma per noi è stato d'aiuto per crescere sotto il profilo dell'esperienza: o vinciamo o impariamo. Vanno fatti solo i complimenti stasera agli avversari. Abbiamo studiato molto il Bayern per cercare di attaccare la profondità visto che ti vengono a prendere: una strategia che ci ha aiutato in questa scalata, e i risultati anche in Champions sono arrivati. Noi dobbiamo stare attenti nei calci piazzati. I dettagli fanno la differenza e gli avversari ovviamente ti possono colpire. Noi o vinciamo o impariamo".