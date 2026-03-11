La prima pagina dell'edizione di Bergamo del Corsera: "Eurofiguraccia dell'Atalanta"

Anche la prima pagina dell'edizione di Bergamo del Corriere della Sera parla oggi dell'Atalanta, reduce dal tennistico 6-1 incassato ieri sera dal Bayern Monaco: "Eurofiguraccia dell'Atalanta: travolta in casa dai 6 gol del Bayern", titola il quotidiano.

"Non era il risultato che volevamo - le parole del tecnico nerazzurro Raffaele Palladino in conferenza stampa -. Affrontavamo una squadra forte e stasera dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire. Quando affronti squadre come queste ti fanno crescere. Il Bayern è stato superiore, ma per noi è stato d'aiuto per crescere sotto il profilo dell'esperienza: o vinciamo o impariamo. Vanno fatti solo i complimenti stasera agli avversari. Abbiamo studiato molto il Bayern per cercare di attaccare la profondità visto che ti vengono a prendere: una strategia che ci ha aiutato in questa scalata, e i risultati anche in Champions sono arrivati. Noi dobbiamo stare attenti nei calci piazzati. I dettagli fanno la differenza e gli avversari ovviamente ti possono colpire. Noi o vinciamo o impariamo".