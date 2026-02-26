Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 26 febbraio
I verdetti di Champions League sono uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 26 febbraio. In bella mostra la rimonta eroica dell'Atalanta, che elimina il Borussia Dortmund con un 4-1 al ritorno in quel di Bergamo, determinante al 98' il rigore di Samardzic trasformato all'ultimo secondo. Non passa invece la Juventus, comunque commovente e ridotta in 10 contro 11 dall'espulsione di Kelly, capace di infliggere 3 gol al Galatasaray e trascinarlo ai tempi supplementari, finché Osimhen ha dato il colpo di grazia per il 3-2 finale.
Oggi scende in campo il Bologna contro il Brann in Europa League, si riparte dall'1-0 dell'andata siglato dal Toto Castro e Vincenzo Italiano cerca conferme su suolo internazionale, mentre la Fiorentina dovrà semplicemente amministrare il 3-0 calato nel primo round contro lo Jagiellonia questa sera al Franchi per continuare la scalata in Conference League.
