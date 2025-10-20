Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 20 ottobre
Il ritorno della Serie A con il Milan nuova capolista solitaria uno dei temi principali sulle prime pagine dei quotidiani nostrani in edicola quest'oggi, lunedì 20 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce. Vittoria in rimonta per 2-1 dei rossoneri di Max Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli grazie alla doppietta di Leao e rossoneri primi da soli.
Un altro degli argomenti principali trattato quest'oggi dai quotidiani sportivi riguarda la crisi della Juventus, sconfitta per 2-0 in casa del Como. Interrotta la pareggite, la formazione di Tudor è andata incontro al primo ko in questa Serie A. Un ko che lascia tanti interrogativi tra presente e futuro.
Spazio poi al ritorno della Champions League con il Napoli che prova a mettere da parte il ko contro il Torino e spera di ritrovare Hojlund e McTominay in vista della gara con il PSV.
