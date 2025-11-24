Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 24 novembre
La vittoria della Coppa Davis nel tennis da parte dell'Italia ma anche il calcio con il successo del Milan nel derby di Milano contro l'Inter tra gli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, lunedì 24 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce.
Spazio anche alla nuova capolista della Serie A in solitaria, ovvero la Roma di Gian Piero Gasperini che, grazie al 3-1 in casa della Cremonese e alla sconfitta dell'Inter, è prima in vetta in campionato.
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore "bollito". Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
