Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 10 marzo

Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 10 marzo 2026, ci sono ancora i residui del derby tra Milan ed Inter consumato nella serata di domenica al Meazza che ha riaperto la corsa Scudetto. Con un focus ampio sulle reazioni opposte dei club e la volontà da parte dei rossoneri di blindare a lungo termine Max Allegri in panchina.

Intanto la lotta al quarto posto entra nel vivo e per le ultime dieci giornate del campionato si preannuncia uno spettacolo. Al momento la Cenerentola del campionato, il Como di Fabregas, è al quarto posto e a pari punti con la Roma, mentre la Juventus è scivolata dietro e l'Atalanta insegue. In casa bianconera si discutono ancora dei rinnovi importanti, tra Vlahovic e Spalletti, mentre la Dea e Palladino questa sera sono attesi all'esame del nove con il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League.