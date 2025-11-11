Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 11 novembre

Sono diversi e variegati i temi principali toccati dai principali quotidiani italiani oggi, martedì 11 novembre, anche se in primo piano finisce il caso Antonio Conte: il tecnico leccese è intoccabile e dopo un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Manna il club ha fatto quadrato dopo il deludente 2-0 incassato al Dall'Ara contro il Bologna. "È un uomo vero, siamo orgogliosi di lui. Le dimissioni? Sono una favola", ha garantito ADL. Insomma, filtra sintonia totale in casa dei campioni d'Italia in carica.

Focus sulla Juventus e il cambio di panchina tra Tudor e Luciano Spalletti, con il proprietario Elkann che striglia la squadra e lancia un messaggio forte in pubblico: "Ora la Juve con Spalletti deve vincere". Bando agli alibi e alle complicazioni, i bianconeri devono rimboccarsi le maniche e sistemare fin da subito la classifica di Serie A. "Con un allenatore di tale esperienza, tornare al successo è ciò che tutti i tifosi si aspettano".

In prima pagina finisce anche l'Inter di Cristian Chivu e l'analisi proposta in quanto a miglioramenti apportati dalla nuova guida nerazzurra rispetto al suo predecessore, Simone Inzaghi, con effetti evidenti tra Serie A e Champions League. Cambio dalle parti di Bergamo, al timone dell'Atalanta non ci sarà più Ivan Juric: fatale la batosta per 3-0 rimediata in casa contro il Sassuolo, ma complessivamente una serie di ragioni ritenute sufficienti dalla dirigenza per sostituirlo con Raffaele Palladino. L'ex tecnico della Fiorentina verrà annunciato tra poche ore.