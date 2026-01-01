Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 20 gennaio

È il ritorno della Champions League a prendersi le prime pagine della maggior parte dei quotidiani sportivi nazionali e locali di oggi, martedì 20 gennaio. Super sfida a San Siro tra l’Inter e l’Arsenal prima della classe.

I nerazzurri vanno a caccia di tre punti che gli permetterebbero di mettere una serissima ipoteca sul passaggio diretto agli ottavi. Dall’altra parte, però, ci sono i Gunners reduci da sei vittorie su sei nella fase di campionato della competizione e che, con un’altra vittoria, vedrebbero praticamente certo il loro primo posto. Delicatissima, invece, la trasferta di Copenaghen che vedrà protagonista il Napoli visto che le due compagini occupano rispettivamente il 24esimo e 23esimo posto, con 7 punti.

Spazio anche al campionato di Serie A, dove ieri si è conclusa la 21^ giornata. È terminato con uno scialbo 0-0 il match salvezza allo Zini tra la Cremonese e l’Hellas Verona; a valanga invece il Como, che all’Olimpico di Roma strapazza la Lazio per 3-0 firmato Baturina e doppio Nico Paz.