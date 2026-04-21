Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 21 aprile

Il ritorno della Coppa Italia rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, martedì 21 aprile. Stasera in campo lnter e Como, che si sfidano a San Siro dopo che all'andata in terra lariana hanno pareggiato per 0-0. La squadra di Chivu, ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto, punta all'accoppiata. Fabregas, invece, vuole centrare un traguardo storico. Chi passa il turno affronterà la vincente tra Atalanta e Lazio.

Si parla anche di mercato, con la sessione estiva che sta per arrivare. Uno nome caldo è quello di Bastoni, sempre corteggiato dal Barcellona ma Ausilio frena: "Chi lo vuole, deve chiamarmi al telefono". La Juventus potrebbe andare su Pellegrini, in scadenza di contratto e grande estimatore di Spalletti come conferma in recenti dichiarazioni. In chiusura il Milan, che cerca un centravanti: Lewandowski difficile, nuovo obiettivo Sorloth.