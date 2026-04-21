Roma, stop per il nuovo stadio. Corriere di Roma: "Taglio degli alberi bloccato dal Tar"

"Nuovo stadio di Pietralata, taglio degli alberi bloccato dal Tar" scrive il Corriere di Roma oggi in prima pagina. Sospensione fino al 13 maggio decisa per evitare un danno in vista dell'udienza dove si deciderà se l'area è un bosco protetto, pertanto soggetta a una particolare tutela ambientale. Tesi respinta dal Campidoglio e dalla Roma.

A comunicare lo stop i legali del comitato cittadino contro lo stadio: "Il Tar del Lazio con ordinanza ha disposto la sospensione delle attività preliminari di taglio dell'area boscata dove" l'As Roma "vorrebbe costruire il nuovo impianto. Il provvedimento riguarda il nulla osta rilasciato infavore di A.S. Roma S.r.l. per l'abbattimento di 26 alberi. Il Tar ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, sospendendo le attività fino alla prossima udienza del 13 maggio 2026".