Rakitic e la ricetta per l'Italia. La Repubblica: "I talenti ci sono, rinuncino alla pasta della nonna"

"Rakitic: 'I talenti ci sono anche da voi, rinuncino alla pasta della nonna'" dice in un'intervista a La Repubblica. L'ex campione del Barcellona, oggi dirigente dell’Hajduk Spalato e testimonial del Trophy Tour dell’Uefa di Europa e Conference League, ha parlato della crisi del calcio italiano.

La cosa più anomala del 2026? "Che da 16 anni nessun club italiano vince la Champions. Che nelle tre semifinali delle Coppe non c’è traccia della A. E che l’Italia non andrà al Mondiale per la terza volta di seguito" ha detto il croato.

Secondo Rakitic però i talenti ci sono: "Magari chi in un posto non è pronto può sbocciare in un altro. Conviene uscire dalla comfort zone. A tutti piace stare a casa, nella propria città. A volte bisogna uscirne per fare il passo giusto: è molto bello mangiare la pasta della nonna, ma andare fuori significa imparare a lottare, a combattere, a non avere il posto assicurato".