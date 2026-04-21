I dolori di Leao. Corriere della Sera: "L’idea del Milan: è sul mercato, ma senza saldi"

"I dolori di Leao, l’idea del Milan: è sul mercato, ma senza saldi" scrive il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Leao resta al centro delle polemiche. A Verona non ha gradito la sostituzione, Allegri lo ha rincuorato, ma Rafa è amareggiato. Lo ha ammesso anche a chi gli sta vicino.

Il portoghese non è più incedibile e il Milan lo ha messo sul mercato. Ma senza sconti. Se dovesse arrivare un'offerta a partire da 40-50 milioni di euro verrà ceduto. Premier League o Arabia Saudita al momento sembrano essere le destinazioni più probabili. Anche nel club, c’è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutte le parti in causa.