In campo Inter e Como, QS oggi in prima pagina: "E' una coppa per la storia"

"E' una coppa per la storia": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Il riferimento è alla Coppa Italia, che questa sera alle 21 propone la prima delle due semifinali di ritorno ovvero Inter-Como. Chivu punta all'accoppiata scudetto-coppa, Fabregas a centrare una finale che sarebbe di portata storica per il club lariano.

Un altro tra i titolo proposti è quello presente in taglio basso: "Atalanta al bivio: contro la Lazio vietato sbagliare". Domani sera Palladino si gioca la stagione: attesi 23miila tifosi alla New Balance Arena. In palio l'Europa, seguendo un percorso alternativo rispetto a quello del campionato.