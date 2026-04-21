Napoli, Lukaku torna e poi va via. Il Mattino recita stamani: "Toccata e fuga"
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In occasione della prima pagina odierna, Il Mattino dedica come al solito uno spazio notevole alle vicende del Napoli e l'edizione di oggi non ha fatto eccezione. Ecco il titolo proposto: "Toccata e fuga". Il riferimento è a Lukaku, che torna sotto il Vesuvio solo per ottenere l'ok ad allenarsi in Belgio. Situazione delicata quella dell'attaccante.
Come è noto, aveva deciso di tornare nel suo paese natale per recuperare la condizione durante la pausa per le Nazionali e poi non era tornato secondo le tempistiche volute dalla società. Il suo addio a fine anno sembra essere praticamente certo.
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