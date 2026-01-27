Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 27 gennaio

L'ultima giornata della Serie A resta uno dei fili conduttori delle prime pagine di oggi, ma il focus principale è sulla continuità dell’Inter, lanciata verso i prossimi impegni senza segnali di rallentamento. L'Inter di Chivu continua a macinare risultati e fiducia, con il vantaggio in classifica che non autorizza cali di tensione e il rientro di Calhanoglu atteso a breve come ulteriore rinforzo per la corsa stagionale. In parallelo, la Juventus guarda al futuro con decisione, preparando un doppio rinnovo che rafforza il progetto tecnico, mentre il Milan resta aggrappato all’idea di rimonta, deciso a non uscire dalla lotta.

Grande spazio anche al tennis, con l’ItalTennis assoluta protagonista: Sinner e Musetti avanzano all’Australian Open e confermano il momento d’oro del movimento azzurro a livello internazionale. Sullo sfondo, preoccupano invece le condizioni del Napoli, ancora alle prese con un’emergenza che si prolunga e con l’ennesimo stop pesante, fattore che rischia di incidere sul prosieguo della stagione.