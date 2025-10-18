Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Corriere Fiorentino: "Se c'è un Dio del calcio..."

"Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Se c'è un Dio del calcio..." scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina proiettandosi sul ritorno da ex a San Siro di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, contro il Milan nel match di domani.

"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)" ha detto il tecnico prima della gara.