Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Corriere Fiorentino: "Se c'è un Dio del calcio..."

Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Corriere Fiorentino: "Se c'è un Dio del calcio..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:38Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Se c'è un Dio del calcio..." scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina proiettandosi sul ritorno da ex a San Siro di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, contro il Milan nel match di domani.

"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)" ha detto il tecnico prima della gara.

Articoli correlati
Milan, Pulisic non tornerà prima di un mese e senza l'americano vinte solo 2 gare... Milan, Pulisic non tornerà prima di un mese e senza l'americano vinte solo 2 gare su 7
Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Terim: "Milan, Modric leggenda vivente. La Fiorentina uscirà da questo momento difficile"... Terim: "Milan, Modric leggenda vivente. La Fiorentina uscirà da questo momento difficile"
Altre notizie Rassegna stampa
Tornano Politano e Buongiorno, Cronache di Napoli: "Caccia ai 3 punti per restare... Tornano Politano e Buongiorno, Cronache di Napoli: "Caccia ai 3 punti per restare in vetta"
Oggi c'è Lecce-Sassuolo, La Gazzetta di Modena apre: "Out Muharemovic e Boloca" Oggi c'è Lecce-Sassuolo, La Gazzetta di Modena apre: "Out Muharemovic e Boloca"
Attentato a Ranucci, pista ultrà. Il Messaggero: "Collegamenti tra curva Inter e... Attentato a Ranucci, pista ultrà. Il Messaggero: "Collegamenti tra curva Inter e mala albanese"
All'Entella il derby, La Repubblica (ed. Genova): "Magico tris. Samp, storica figuraccia"... All'Entella il derby, La Repubblica (ed. Genova): "Magico tris. Samp, storica figuraccia"
Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Corriere Fiorentino: "Se c'è un Dio del calcio..."... Pioli fa 500 panchine ma servono punti. Corriere Fiorentino: "Se c'è un Dio del calcio..."
"A Superga imparo il Toro", La Repubblica (ed. Torino): "Simeone, lacrime e cuore"... "A Superga imparo il Toro", La Repubblica (ed. Torino): "Simeone, lacrime e cuore"
Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Camarda... Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Camarda sfida Stulic"
Como-Juve domani a pranzo, La Provincia di Como: "Sognando il compiaccio" Como-Juve domani a pranzo, La Provincia di Como: "Sognando il compiaccio"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.2 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.3 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Polverosi dà la ricetta di Roma-Inter: "Giallorossi con la tecnica, nerazzurri con il fisico"
Immagine news Serie A n.2 Domenech sfata il mito delle convocazioni con l'oroscopo: "Mai fatto una roba del genere"
Immagine news Serie A n.3 Giordano: "Con l'Atalanta con due punte. Belahyane? Se la Lazio e Sarri ci credono va tenuto"
Immagine news Serie A n.4 Lecce-Sassuolo, i convocati di Di Francesco: reintegrato Maleh, rientra anche Pierret
Immagine news Serie A n.5 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Como-Juventus è Nico Paz vs Yildiz, Capello: "Giovani e di grande prospettiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, il day after un'impresa storica: sabato biancoceleste, è un giorno da favola
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la scintilla non è scoccata: contro l'Entella un pesante ko. E ora Donati rischia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, prosegue l'8ª giornata: c'è il derby campano. In campo anche Bari e Monza
Immagine news Serie B n.4 Entella, Debenedetti: "Felice del risultato ma restiamo umili, non abbiamo fatto nulla"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Cesena: al Picco due squadre alla ricerca del riscatto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Reggiana-Bari: esame di maturità al Città del tricolore: cercasi conferme
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Tabbiani: "Ci siamo tolti un peso e ora dobbiamo sfruttare questa energia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma della 10ª: Casarano all'esame Foggia. C'è Livorno-Samb
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.5 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.3 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?