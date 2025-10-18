Oggi c'è Lecce-Sassuolo, La Gazzetta di Modena apre: "Out Muharemovic e Boloca"

La sfida fra Lecce e Sassuolo si avvicina. Oggi la squadra di Di Francesco sfiderà i neroverdi di Fabio Grosso per uno scontro diretto per la salvezza. Una partita che vale doppio e che può dare tre punti importanti e chi li saprà cogliere. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dei Modena: "Il Sassuolo ospite del Lecce del grande ex Di Francesco. Out Muharemovic e Boloca".