Oggi c'è Lecce-Sassuolo, La Gazzetta di Modena apre: "Out Muharemovic e Boloca"
La sfida fra Lecce e Sassuolo si avvicina. Oggi la squadra di Di Francesco sfiderà i neroverdi di Fabio Grosso per uno scontro diretto per la salvezza. Una partita che vale doppio e che può dare tre punti importanti e chi li saprà cogliere. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dei Modena: "Il Sassuolo ospite del Lecce del grande ex Di Francesco. Out Muharemovic e Boloca".
