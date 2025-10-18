Como-Juve domani a pranzo, La Provincia di Como: "Sognando il compiaccio"
TUTTO mercato WEB
Il Como si prepara al big match contro la Juventus. Domani alle 12.30 la squadra di Cesc Fabregas ospita i bianconeri di Igor Tudor per continuare a stupire e soprattutto conquistare tre punti importanti per la classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Provincia di Como: "Como-Juve per pranzo sognando il compiaccio".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile