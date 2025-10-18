Tornano Politano e Buongiorno, Cronache di Napoli: "Caccia ai 3 punti per restare in vetta"

"Tornano Politano e Buongiorno contro il Toro. Caccia ai 3 punti per restare al comando" scrive Cronache di Napoli in prima pagina quest'oggi. Alle 18 il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo allo stadio Olimpico contro la bestia nera granata guidata da Marco Baroni per provare a consolidare la vetta della classifica, in attesa poi dello scontro tra Roma e Inter in serata e delle altre sfide.

Buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei, in vista della gara di quest'oggi, ritrova Matteo Politano e l'ex Alessandro Buongiorno. L'esterno ha recuperato a tempo di record, anche se non è chiaro se contro il Torino potrà partire dall'inizio. Proprio come il difensore grande ex del match. Antonio Conte infatti potrebbe decidere di "anticipare" le rotazioni fisiologicamente previste per le tre partite in una settimana, col PSV in Champions League e poi l'Inter in campionato.