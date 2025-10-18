"A Superga imparo il Toro", La Repubblica (ed. Torino): "Simeone, lacrime e cuore"
Trasferta difficile per il Torino. La squadra di Marco Baroni cerca il riscatto in casa dei campioni d'Italia di Antonio Conte. Una gara proibitiva ma comunque non impossibile. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Simeone, lacrime e cuore: 'A Superga imparo il Toro'".
