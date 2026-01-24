Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 24 gennaio

La vittoria dell'Inter in rimonta per 6-2 contro il Pisa a San Siro è uno degli argomenti principali trattati dai quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 24 gennaio 2026, e che vi proponiamo in calce. Sotto di due gol, la formazione di Chivu rimonta il Pisa e poi si scatena nella ripresa blindando la vetta.