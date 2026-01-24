Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 24 gennaio
TUTTO mercato WEB
La vittoria dell'Inter in rimonta per 6-2 contro il Pisa a San Siro è uno degli argomenti principali trattati dai quotidiani in edicola quest'oggi, sabato 24 gennaio 2026, e che vi proponiamo in calce. Sotto di due gol, la formazione di Chivu rimonta il Pisa e poi si scatena nella ripresa blindando la vetta.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
2 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile