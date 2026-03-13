Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdi 13 marzo

La settimana calcistica entra nel vivo tra coppe europee e campionato, con diverse squadre italiane ancora in corsa per obiettivi importanti. Le sfide internazionali lasciano sensazioni contrastanti ma tengono aperti i discorsi qualificazione, mentre in Serie A la classifica resta cortissima e ogni turno può cambiare gli equilibri. Intanto i club iniziano a ragionare anche sul futuro tra panchine, strategie tecniche e possibili rinforzi.

Il pareggio europeo tiene vive le speranze di Roma e Bologna, con una gara combattuta che rimanda il verdetto alla sfida di ritorno. La qualificazione resta in equilibrio e saranno i prossimi novanta minuti a decidere chi riuscirà a proseguire il cammino nelle competizioni continentali.

In campionato, invece, riflettori puntati su Juventus e Torino. I bianconeri lavorano sul presente ma anche sulla programmazione futura con Luciano Spalletti, mentre i granata cercano punti fondamentali per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Sullo sfondo resta alta anche l’attenzione dell’Inter, che continua a osservare il mercato in vista della prossima stagione.