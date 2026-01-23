Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 23 gennaio

Ampio spazio al mercato nelle prime pagine lanciate oggi in edicola dai principali giornali sportivi. La maggior parte dei titoli di apertura sono per l'Inter, questa sera in campo per sfidare il Pisa, che continua a lavorare per il ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic: il croato vuole tornare, ma la dirigenza dovrà cercare di sbloccare la trattativa con il PSV. La Juventus ha invece individuato in Youssef En-Nesyri il giusto rinforzo per l'attacco e si avvicina alla chiusura con il Fenerbahce per un affare da circa 20 milioni di euro complessivi, stessa cifra che il Napoli ha deciso di investire su Giovane dopo le cessioni di Noa Lang (al Galatasaray) e di Lorenzo Lucca (al Nottingham Forest).

Si parla però anche di calcio giocato, con la settima giornata della League Phase di Europa League: la Roma batte 2-0 lo Stoccarda e conquista il sesto posto che può valere l'accesso diretto agli ottavi, il Bologna rimonta il Celtic sul 2-2 e resta 15° in zona playoff. Oggi si alza il sipario anche sulla 22esima giornata di Serie A, con l'Inter che ospita il Pisa a San Siro alle 20.45.