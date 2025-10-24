Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"

Toccherà al Milan aprire la giornata di campionato. Questa sera la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro per affrontare il Pisa dell'ex Alberto Gilardino. Una gara che non sarà facile, spiega l'ex Serginho ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, "perché il Pisa si chiuderà e trovare spazi non sarà semplice. Il Milan però ha la possibilità di mantenersi primo in classifica e magari di allungare rispetto alle dirette concorrenti. Ho fiducia nei rossoneri che con il rientro di Leao dall’infortunio sono in crescita".

Chi si candida a protagonista della serata è senza dubbio Rafael Leao. L'attaccante portoghese già contro la Fiorentina è stato decisivo con una doppietta che ha permesso alla sua squadra di ribaltare lo svantaggio causato dal gol di Gosens. Obiettivo per il 10 ripetersi: "I mezzi per fare la differenza li ha - prosegue l'ex esterno mancino rossonero -. Ora tocca a lui sfruttarli".

Milan capolista anche se Massimiliano Allegri continua a frenare sul discorso scudetto. Per Serginho il tecnico ha ragione "perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio".