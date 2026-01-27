Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce, Siebert rilancia la difesa. Quotidiano di Puglia:"Siebert-Gaspar, un posto per due"

Oggi alle 07:43
Laerte Salvini

Il Quotidiano di Puglia concentra l’attenzione su una certezza ritrovata in casa Lecce nella settimana che porterà i pugliesi a misurarsi contro il Torino: il pieno recupero di Jamil Siebert. Nonostante il bottino magro raccolto contro Inter, Milan e Lazio, la squadra di Eusebio Di Francesco può ripartire dalla crescita del centrale tedesco, arrivato in estate come investimento pesante (6 milioni dal Fortuna Düsseldorf) e inizialmente rimasto ai margini. Dopo un inserimento complicato e una prova negativa a Bergamo, le gerarchie sembravano averlo relegato in secondo piano dietro all’esplosione di Tiago Gabriel al fianco di Kialonda Gaspar.

L’espulsione e la squalifica di Gaspar, però, hanno riaperto il discorso e Siebert ha risposto con prestazioni convincenti. Il quotidiano sottolinea la solidità mostrata contro avversari di livello, in particolare nell’ultima uscita, dove il tedesco ha inciso sia senza palla sia in fase di costruzione, risultando il migliore per interventi difensivi e contribuendo al clean sheet di Falcone. La scelta tattica di utilizzarlo da braccetto sinistro in una costruzione a tre ha valorizzato la sua capacità di uscire palla al piede e dare equilibrio sul lato debole. Ora Di Francesco è chiamato a una decisione chiave: reinserire subito Gaspar, confermare Siebert o optare per una soluzione ibrida che lo veda “finto terzino” per irrobustire la linea contro le due punte granata. Scelte che pesano, perché contro il Torino il Lecce si gioca una fetta rilevante della propria stagione.

