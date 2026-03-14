De Rossi teme il Verona. La Repubblica Genova: "Genoa e Samp in campo. La prima di Lombardo"

"De Rossi teme il Verona. Genoa e Samp in campo. La prima di Lombardo" scrive La Repubblica Genova in prima pagina. Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa delle prossime due gare dei rossoblù contro Verona e Udinese.

"I punti servono. Fare punti in queste due partite, come con la Roma, ci porterebbe a vedere il campionato in maniera diversa. Ti metteresti dietro qualche altra squadra e ti metteresti a distanza di sicurezza. E’ un momento molto importante se non cruciale della stagione. Stiamo vivendo questo momento, parliamo prima di Verona ma essendoci la sosta non è facile non vederla come una coppia di partite. Sono tanto importanti".

Oggi intanto atteso anche l'esordio di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria. Senza paura, testa alta e petto in fuori. Attilio Lombardo non ha timore della sua prima da allenatore della Sampdoria dopo due esperienze da collaboratore. La ricetta è semplice, almeno in teoria, il suo obiettivo è creare una famiglia che unisca tutti dentro e fuori la squadra.