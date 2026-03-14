Shevchenko a Il Gazzettino non ci sta: "Che errore riammettere la Russia"

Shevchenko a Il Gazzettino non ci sta: "Che errore riammettere la Russia". L'ex Pallone d'Oro e star del Milan, oggi presidente della Federcalcio ucraina, condanna le ultime decisioni del CIO e le aperture del mondo paralimpico alla Russia.

Vi sentite abbandonati? "L'Europa e il resto del mondo stanno facendo tanto per noi. Però non siamo più in primo piano, e invece dobbiamo tenere alta l'attenzione e mettere pressione sulla Russia, perché la guerra finisca".

Sheva era in visita a Milanello. Ce la farà la sua squadra a riprendere l'Inter? "Nel derby è stata perfetta, ha interpretato il momento nel modo migliore e ha vinto. Allegri è stato bravo a calarsi in questo gruppo, a ridare entusiasmo, e poi c'è Modric, un ragazzo stupendo, un esempio per tutti".