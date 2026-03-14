Nuovo stadio giallorosso a Pietralata. Corriere di Roma in apertura: "Un sì Comune"

"Nuovo stadio a Pietralata, un sì Comune" scrive il Corriere di Roma in apertura quest'oggi. Un altro sì per lo stadio della Roma a Pietralata. Con 39 voti favorevoli su 48 consiglieri: 5 astenuti di FdI e 4 M5S che non partecipano al voto dell'Aula arriva l'agognato sì con cui l'Assemblea capitolina conferma l'interesse pubblico del Campidoglio sullo Stadio della Roma.

Questo passo consegna di fatto il progetto all'analisi meticolosa, per alcuni insidiosa, della Conferenza dei servizi decisoria, da dove uscirà cioè il verdetto definitivo. "È una giornata storica", festeggia il sindaco Roberto Gualtieri.

Al di là delle astensioni e delle 'fughe' dall'Aula soddisfatto perché "non c'è stato alcun contrario", segno "che c'è un grande sostegno all'opera e che il lavoro è stato fatto bene, un ottimo affare per la città con zero euro a carico dei contribuenti". Ora può aprirsi la Conferenza dei servizi.