"Lotito saluta Romagnoli, la Roma sorride con Pisilli". Il Messaggero in prima pagina

La cessione imminente di Alessio Romagnoli è solo l'ultimo elemento di tensione tra i tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito. Lo evidenzia anche Il Messaggero nel taglio alto proposto oggi in prima pagina: "Lazio nella bufera. Lotito è una furia e saluta Romagnoli. La Curva: disertiamo", si legge nel box del quotidiano romano. A centro pagina si parla invece della Roma, quindi in classifica in Europa League dopo la vittoria sullo Stoccarda grazie alla doppietta di Pisilli: "Doppio Pisilli, la Roma sorride. Stoccarda battuto 2-0: per i giallorossi ottavi di Europa League a un passo".

Ieri Gian Piero Gasperini ha giudicato positivamente la prestazione della sua squadra: "La prestazione è stata di valore contro una squadra forte, una partita vera con punti in palio - le parole in conferenza stampa -. Era ciò che volevo fare, anche per testare questi ragazzi e sono usciti fuori. Potevamo prendere gol, Svilar ci ha salvati in alcune occasioni, ma potevamo farne di più. Esco da qui soddisfatto per tante prestazioni positive viste. Se Pisilli rimane? Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po' maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare".