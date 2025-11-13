Lunedì torna a Napoli, il Corriere dello Sport in apertura: "Conte stop and go"

"Conte stop and go": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il tecnico starà a riposo fino a domenica: lunedì ritorna a Napoli. Permesso concordato con il club: è stanco. L'allenamento di ieri è stato guidato da Stellini, ma non c'è nessun caso: era tutto pianificato. Ansia per Anguissa, si teme una lesione muscolare.

Spazio anche all'Italia, con il seguente titolo in taglio alto: "Siamo tutti estoni". Gli azzurri in Moldavia: la speranza è che la Norvegia si blocchi. Gattuso cerca la quinta vittoria di fila: Scamacca e Raspadori in attacco, Orsolini e Zaccagni sulle fasce mentre Vicario in porta. Si gioca alle 20.45: decisivo il risultato dell'Estonia contro Haaland (ore 18), può evitare i playoff.