Napoli, attacco al potere, Il Mattino: "Sul campo vince, fuori insegue il nord"

Consueto spazio dedicato alle vicende del Napoli oggi in prima pagina su Il Mattino, con questo titolo in taglio altro: "Napoli, attacco al potere: sul campo vince, ma fuori insegue le big del nord". Titolo dettato da quanto detto domenica da Conte.

Ecco tali parole: "Per tanti motivi. E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".